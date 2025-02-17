黃威開齋兼奠勝：可能係轉捩點

指防守要做番好啲

黃威上半場在艾華頓助攻下為理文先開紀錄，但隨後被東方於上半場補時階段及易邊後連環攻陷，落後1比3，他直言近期球隊失球數字未如理想，要盡快找出防守問題所在：「又『開齋』又入到兩球，贏到波梗係開心，但之前對住北區同九龍城，同今場都至少失兩、三球波。可能對手領先3比1之後鬆懈咗，令我哋好驚險咁贏到，但成季流流長唔會次次都咁好彩，一定要喺練波時搵到真正嘅原因出嚟。當然我哋入到波反勝都係實力，但防守上面真係要做番多啲工夫先得。」