黃威開齋兼奠勝：可能係轉捩點
昨日港超聯前列大戰，理文以4比3險勝爭標對手東方。中場黃威梅開二度兼攻入今季「開齋波」，他賽後形容球隊贏得驚險，並指取得關鍵3分，極有可能是球隊今季轉捩點。
指防守要做番好啲
黃威上半場在艾華頓助攻下為理文先開紀錄，但隨後被東方於上半場補時階段及易邊後連環攻陷，落後1比3，他直言近期球隊失球數字未如理想，要盡快找出防守問題所在：「又『開齋』又入到兩球，贏到波梗係開心，但之前對住北區同九龍城，同今場都至少失兩、三球波。可能對手領先3比1之後鬆懈咗，令我哋好驚險咁贏到，但成季流流長唔會次次都咁好彩，一定要喺練波時搵到真正嘅原因出嚟。當然我哋入到波反勝都係實力，但防守上面真係要做番多啲工夫先得。」
理文賽後追到與榜首大埔僅差4分，同時少踢1場，亦是今季首度於聯賽擊敗前4球隊，黃威表示是役對爭奪聯賽錦標相當關鍵：「起碼咬番住啲分先，唔好被其他球隊拋甩，去到最尾睇番今場，有可能就係今季嘅轉捩點。」
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