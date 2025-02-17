精彩入球騷峰迴路轉理文 贏4:3威番次

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」重頭戲，上演「高級組銀牌」決賽翻版，東方坐鎮旺角大球場硬撼理文。雙方合演峰迴路轉激戰，下半場一度落後兩球的理文，連轟3球以4比3反勝對手，報回銀牌一敗之辱，兼令東方跨季聯賽主場14場不敗走勢告終。■圖/文：鄧文滔、文嘉靖

東方有葉鴻輝復出把關，米祖域和卡路士鎮守中路，梁振邦、馬希偉以及第100次代表東方上陣的馬高斯控制中場，支援巴科爾及費利浦薩攻堅；理文方面泰法蘇尼、余煒廉聯同杜度扼守後防，保利臣夥拍黃威負責派牌，艾華頓在前線爭取入球。

理文站穩陣腳後嘗試搶攻，17分鐘，施卡達利右路起腳高出，兩分鐘後，艾華頓右路傳中，黃威門前撞入，理文先開紀錄。「黃黑軍團」得勢不饒人，保連奴送出直線，艾華頓起腳被葉鴻輝接實。41分鐘，余煒廉放長傳，葉鴻輝衝出禁區外頭槌解圍，艾華頓截到後再送前，保連奴笠射破網，惟被指越位在先，入球無效。東方不致多失更有後福，上半場補時階段憑馬高斯射入罰球，半場各一言和。

下半場連轟3粒成功逆轉 換邊後東方成功反超前，48分鐘，賀爾右路傳中，亞歷斯祖後柱控定後破網，9分鐘後東方角球攻勢，梁振邦混戰中射成3比1。理文見勢色不對，68分鐘以立花稜也入替杜度加強攻力，果然見效，羅沙接應立花稜也傳中，門前破網追近至2比3。踢至77分鐘，黃威開出角球，由保連奴頂成3比3平手。79分鐘，羅沙左路傳中，黃威把握東方解圍不遠，窩利中楣底彈入，理文再度領先4比3，東方89分鐘再有壞消息，後備入替的巴杜姆用頭撞跌保利臣，球證觀看VAR後，向巴杜姆出示紅牌，主隊要10人應戰。結果理文力保4比3勝果至完場，取得爭標路途上重要3分。

東方主教練盧比度（Chino）賽後指球隊已搏到盡，惟理文個人能力更強因而落敗：「我哋已經踢得好好，但對手班球員質素高，面對咁大逆境都可以射個靚波反勝。」談到爭奪標形勢，Chino指聯賽錦標並非球隊目標：「我哋冇諗過爭聯賽冠軍，我唯一可以做嘅，就係用好剩番嘅球員，踢好每場波。」

賀蘭特喜見球隊破宿命 至於理文主教練賀蘭特則指能反勝強敵，對士氣有莫大幫助：「當輸到1比3時，大家都知要作出反擊，唔可以等嗰勢沉落去。其實我當時已經準備一個好進取嘅陣式，好彩喺調動前就追番粒，而且我哋對東方往績麻麻，好開心今場破到宿命。」他續指：「我好想令球隊改變，今場見到大家就算好攰，都咬到最後。」