10打10！標準流浪激和九龍城

昨日港超聯尾場，標準流浪坐鎮青衣運動場惡鬥九龍城。今仗兩隊安沙及尼天奴分別於上、下半場補時階段被逐，最終九龍城憑陳文輝完場前入波，以2比2逼和流浪。

主隊派出林堂真及安沙鎮守中路，比迪高及巴拉克控制中場，支援刑滿復出的伊巴謙攻堅；至於九龍城，田中芳拓、何瀧浩及邵昀俊組成中場鐵三角，卡朗和辛尼負責爭取入球，尼天奴先列後備。

九龍城初段率先發難，6分鐘，龍梓軒開出角球，邵昀俊接應辛尼回傳，起腳偏離目標，1分鐘後，卡朗右路推大位勁射，又被盧兆崎救出。26分鐘，輪到流浪攻勢，劉智樂右路傳中，伊巴謙頭槌被袁皓俊封走。39分鐘，九龍城打開紀錄，卡朗送出直線，田中芳拓起腳，盧兆崎撲出不遠，何瀧浩門前「執雞」得手，安沙到上半場尾段剷跌何瀧浩，兩黃一紅被逐，需10人應戰，九龍城領先1比0完半場。

補時尼天奴兩黃一紅 流浪下半場立即以雷仙奴入替姚浩明，加強攻力，62分鐘收到效果，梁煒烽左路傳入禁區，劉智樂射成1比1。主隊之後得勢不饒人，71分鐘，劉智樂右路傳中，雷仙奴起腳中柱彈出。4分鐘後，雷仙奴左路推大位射破袁皓俊十指關，流浪反超2比1。但九龍城未有放棄，87分鐘，尼天奴落底傳中，陳文輝12點附近射成2比2，補時階段，球證指尼天奴禁區內被梁煒烽踢跌，判罰12碼，但球證觀看VAR後，收回成命，並向插水的尼天奴出示黃牌，尼天奴亦兩黃一紅被逐，最終兩隊踢成2比2完場，各得1分。

圖、文：鄧文滔