傑志衝榜首強襲港會

港會中場 史加利

今午另一場港超聯，則為傑志到訪「地獄球場」香港足球會足球場，作客面對港會。「藍鳥」聯賽豪取3連勝，今場只要再下一城，更可與榜首大埔積分差距收窄至3分，鬥志十足，力爭繼首循環後再大勝而回！（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

卡度素做足準備赴「地獄」 港會上周以0比4不敵大埔，今仗面對另一爭標隊伍傑志，主教練谷卓斯承認困難重重：「雖然傑志有主力停賽，但佢哋陣容夠晒深度，實力唔會有太大影響，今場預咗難捱，希望大家踢得放啲，喺強隊面前踢番應有水準。」陣容方面，唐道碧繼續停賽，費利皮爾、黎皚韜及鄭進泓仍在養傷當中。

另一邊廂，傑志上場面對標準流浪一度落後，最終險勝2比1，主教練卡度素承認表現對比之前兩場，的確有所回落，但認為球隊在進攻取得主導權，絕對值得獲勝。不過裴栽釪、利亞倫因累積「5黃」，是役須要停賽。

首次作客港會「地獄球場」，卡度素直言已做足準備：「港會場出名窄，加上對方擁有多名年輕球員，踢法一定好壓迫性，我哋初段已經要打醒十二分精神。」同時，卡度素又大讚一對箭頭近況出色，今場或繼續起用新陣：「改踢４４２後，韋頓、迪美路夫頻頻入波，效果好好，今場應該會維持。」

一張門票睇埋甲組女足 值得一提，同日港會場下午1時15分會舉行港會對傑志的「賽馬會女子足球聯賽（甲組）」，球迷可憑一張門票，觀看兩場賽事。

傑志射手 韋頓