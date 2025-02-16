港台電視31 x on.cc東網同步直播 銀牌決賽翻版東方理文針鋒相對

「中銀人壽香港超級聯賽」周日重頭戲，上演「高級組銀牌」決賽翻版，東方坐鎮旺角大球場火併理文。「黃黑軍團」上場聯賽反勝九龍城，士氣大振，面對上周重返勝軌的東方，激鬥可期。（港台電視31及on.cc東網周日下午3時同步直播）

東方上場以2比0擊敗冠忠南區，一掃本月初被傑志打破聯賽不敗身的悶氣，但主教練盧比度（Chino）認為今仗面對理文，惡戰難免：「上場雖然贏波，但表現唔太好，但走咗幾個主力之後，表現難免有影響，而理文每次都畀到我哋好大壓力，近況又好唔錯，預咗今場惡踢。」值得一提，早前先後受傷的葉鴻輝及林衍廷，未必趕及擔正。

費利浦薩︰賽果可左右大局 費利浦薩就稱今仗對聯賽形勢舉足輕重，揚言全隊已準備就緒，為球迷送上精彩賽事：「今場賽果對形勢有好大影響，應該吸引到唔少球迷入場，令氣氛更加正，我哋到時一定搏到盡，希望同理文一齊踢場好波畀大家睇，可以贏波就更加好喇！」

賀蘭特︰盼新兵小將擦出火花 理文上場落後兩球之下，以3比2反勝九龍城，主教練賀蘭特認為首度於聯賽擔正的新援泰法蘇尼仍要時間磨合，期望新兵及年輕球員繼續為球隊帶來火花：「Ryan（泰法蘇尼）同『阿Mo』（羅焯熙）都係第一次喺聯賽擔正，佢哋兩個喺上場嘅表現唔錯，我覺得球隊呢個階段應該畀多啲機會年輕球員去累積經驗，至於Ryan嚟咗香港短短幾個禮拜，佢要多啲時間去適應番港超嘅節奏，我諗只要畀啲耐性，佢會愈來愈融入隊波，希望今場產生更加好嘅化學反應，踢場好波畀球迷睇。」

繼年初二「高級組銀牌」決賽之後，相隔兩周再度與東方碰頭，保利臣形容今仗對球隊爭冠形勢影響深遠，期望把握今場關鍵戰全取3分：「我哋今季目標一直係衞冕聯賽冠軍，你見到依家個聯賽排名，上游球隊分數都好接近，我哋已經冇乜失分空間，東方絕對係今季實力分子，所以今場無論點都一定要打醒十二分精神，幫球隊攞走晒3分。」