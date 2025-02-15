香港賽馬會LiveZone小學生展現創意

由香港賽馬會作為創始合作夥伴之一的首屆浪琴香港國際馬術盛典，昨日「情人節」起一連3天在亞洲國際博覽館舉行，是日藝術家馬興文帶領30名來自「賽馬會樂動人生計劃」的小學生，在設於場地附近的「香港賽馬會Live Zone」，為小型馬雕塑上色，場面歡愉。

為雕塑添上色彩 馬會為慶祝成立140週年，舉辦一系列青年藝術社區活動，結合藝術、創意，以及以繪畫馬匹聞名的中國藝術家徐悲鴻的藝術文化底蘊。在「香港賽馬會Live Zone」舉行了其中一項活動，由藝術家馬興文帶領30名來自「賽馬會樂動人生計劃」的小學生為小型馬雕塑上色，以配合「藝聚青年」的主題。該計劃由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助。

一眾小朋友發揮創意，其中1位女生更於雕塑上畫上粉紅色心心，相當應節，馬會主席兼中國香港馬術總會會長及浪琴香港國際馬術盛典榮譽委員會主席利子厚，隨後現身與小學生們合力為另一雕塑上色，眾人之後拍攝大合照，為活動畫上完美句號。