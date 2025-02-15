體育

港冰壺隊獲第4創最佳

（港協暨奧委會圖片） （港協暨奧委會圖片）
（港協暨奧委會圖片）
哈爾濱亞冬運昨晚閉幕，香港男子冰壺隊於煞科日出戰銅牌戰，以3比10不敵中國無緣獎牌，但第4名已屬港隊該項目歷來最佳成績，亦是今屆代表團最好成績。
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