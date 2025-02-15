標準流浪九龍城爭崩頭

標準流浪隊長 劉智樂

上仗以1比2僅負傑志，標準流浪教練團成員林嘉緯指球隊表現並不失禮，喜見球員防守意識及集中度有所提升：「依家隊波已經成形，球員防守意識好咗，新兵亦發揮到作用，好似比迪高做串連，由後場策動反擊，再利用前場球員嘅速度優勢入波，如果今場維持到，會係球隊一大殺着。」

林遼太：小心對手反擊 隊長林遼太預計今場戰況將相當激烈，提醒隊友要小心九龍城反擊：「卡朗同辛尼都好Fit，而且佢哋由守轉攻好快速，要小心佢哋嘅反擊。」陣容方面，上場傷出的任亨俊上陣成疑。

九龍城今季第3度與流浪正面交鋒，主教練陳銘剛認為經過冬季轉會窗之後，雙方陣容同樣有變，特別要提防回歸流浪的伊巴謙：「流浪多番伊巴謙，前面威脅大咗，當然唔可以忽略劉智樂，佢係流浪入波泉源。不過我哋嘅新球員亦開始融入，相信喺組織攻勢同反擊方面幫到手。」

上仗作客理文一度領先2球，惟下半場被對手連轟3球下反負，後衞余沛康承認球隊集中力有待加強：「上半場我哋控制比賽節奏方面唔錯，但美中不足嘅係，入咗兩球後就稍微鬆懈咗，我覺得防守要更加緊密，今場整體專注度同紀律性會係搶分嘅關鍵。」陣容方面，嚴啟倬有傷在身上陣成疑，迪高亦因累積10面黃牌繼續停賽。

九龍城中場 歐陽耀冲