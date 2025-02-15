on.cc東網直播 港超雙響炮

冠忠南區後衞 川瀨浩太

今日兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場「南北地區打吡」，各項賽事5戰不勝的冠忠南區，於主場香港仔運動場面對包尾大幡北區，且看能否一洗頹風（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；尾場近況回勇的標準流浪，假青衣運動場迎戰九龍城，可望合演入球騷。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

冠忠南區北區打吡駁火 冠忠南區上周不敵東方，對上4場聯賽全數失分，領隊貝可泓（Calvin）承認球隊走勢欠順，盼球員傾力一戰：「球隊近排有啲比賽踢得唔錯，但都攞唔到分，難免會洩氣，希望贏番場捱過低潮。」北區排名雖較低，Calvin卻指對方季中羅致幾名新兵後，表現截然不同：「北區雖然近幾場都有失波，但防守明顯好過上半季，前線亦依舊咁有威脅。」是役陳潤潼刑滿復出，惟黎格爾和宋柱浩有傷在身，上陣成疑。此外南區昨日於球會Fb宣布，翼鋒李小恆已離隊，並轉會至中超球隊山東泰山。

南區首循環曾以2球淨勝北區，但翟廷峯指參考價值不大：「北區季中除咗換外援，又搵咗『Cow Sir』（陳志康）做主教練，戰術有啲變化，我哋都冇得諗咁多，要做好自己。」

陳志康：想贏波要改善防守 北區剛於足總盃首圈，踢到加時不敵標準流浪，主教練陳志康指看到訓練有成果，惟防守上仍有改善空間：「後防每場都有啲嚴重嘅失誤，導致失球，想贏波一定要改善呢一點。」今日中堅基拿美坐完波監復出，有助鞏固防線。至於新加盟的南韓中場李旻宇，上場後備入替上演地標戰，他對此感到興奮：「始終自己近兩個月冇正式比賽，狀態仲未足，我會畀自己5分，希望逐步同隊友建立默契。」

北區守將 丹尼路 李小恆