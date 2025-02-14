建龍飛馬「食全餐」攞尾彩

甲一男籃聯賽昨晚進行最後一場名次賽，雖然今場勝負已屬例行公事，但篤定降班的建龍飛馬仍全力以赴，9名上陣球員皆有得分，並憑外援侯斯頓貢獻24分19籃板6助攻「雙雙」、阿新亦打出驚喜取得20分，最終以93比84擊敗晉龍WTS，收穫降班甲二前的最後一場勝仗。

9名上陣球員皆有得分 今場晉龍WTS外援湯馬士因傷缺陣，而建龍飛馬外援侯斯頓則繼續為球隊披甲。建龍飛馬由侯斯頓發動攻勢，開賽初段打出10比0並領先20比7，晉龍WTS主將區浩軒上陣5分鐘傷出，其後有小將徐澤成控制節奏，追至17比28完成第1節。次節建龍飛馬有馮嘉豪、阿新及鍾俊昇轟「三分雨」，半場再度拉開50比36領先。

轉邊後，晉龍全隊合轟6記三分打回氣勢，不過建龍飛馬有馮嘉豪單節取得7分穩住局勢，繼續以74比64領先進入最後一節。決勝節晉龍WTS眾將仍未言棄，安家仲聯手徐澤成奮力追分，一度將落後比數拉近至2分，惟兩人先後送出關鍵失誤，前者更吞下一記「U foul」，建龍飛馬抓緊機會再度拉開雙位數差距，最終以93比84勝出「食尾胡」。

數據方面，侯斯頓轟全場最高的24分，外加19個籃板及6次助攻「雙雙」成績，阿新全場射入4記三分交出20分，馮嘉豪亦有16分進帳，全隊三分球27射14中命中率高逾5成。晉龍WTS則由安家仲取得全隊最高的21分，小將徐澤成後備上陣貢獻20分，惟同時兩人各自送出4次失誤。圖、文：李章杰