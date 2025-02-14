曾湛元楊和首戰亞洲盃
香港籃球隊將於2月尾出戰亞洲盃外圍賽第3輪賽事，兩戰均在荃灣體育館舉行，首戰會在下周四（20日）主場出擊迎戰紐西蘭。籃總昨日公布港隊12人名單，曾湛元及楊和兩名後衞將首度為港隊披甲演亞洲盃「地標戰」。
出戰主場對新西蘭中華台北
2025亞洲盃外圍賽分3輪進行，今輪為最後一輪，港隊將打兩場主場賽事，分別對陣紐西蘭以及中華台北。昨日籃總公布最終決選的12人名單（見附表），剛帶領南華奪得甲一總冠軍及膺MVP獎項的曾湛元，以及今年取得特區護照並獲國際籃協（FIBA）認可的香港東方後衞楊和，兩人首度列名在陣，令人期待，而許烜行亦是首次為港籃披甲出戰亞盃外。
其他球員方面，效力日本B.League第3級聯賽球隊岩手大公牛的徐遠征，屆時亦會歸隊，與兄長徐遠成拍住上，而經驗大將惠龍兒、梁兆華和蔡再懃，以及年輕球員梁嘉顯、楊瑞鴻、葉耀邦和卜聿揚，繼上一輪賽事後繼續列陣。
亞盃外2025第3輪賽程
20/2 7:00pm 香港Vs新西蘭
23/2 7:00pm 香港Vs中華台北
地點︰荃灣體育館
門票︰120元、60元（優惠價）
*兩場賽事門票同於2月17日中午12時起在Cityline.com公開發售
港隊名單
#0 楊和 （香港東方）
#1 楊瑞鴻（康仁福建）
#5 許烜行（康仁福建）
#6 梁兆華（香港東方）
#9 曾湛元 （南華）
#13 卜聿揚 （香港東方）
#16 徐遠成（香港東方）
#23 梁嘉顯（香港東方）
#24 徐遠征（岩手大公牛）
#27 蔡再懃（滿貫）
#33 惠龍兒（滿貫）
#35 葉耀邦（南華）
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