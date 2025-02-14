曾湛元楊和首戰亞洲盃

出戰主場對新西蘭中華台北

2025亞洲盃外圍賽分3輪進行，今輪為最後一輪，港隊將打兩場主場賽事，分別對陣紐西蘭以及中華台北。昨日籃總公布最終決選的12人名單（見附表），剛帶領南華奪得甲一總冠軍及膺MVP獎項的曾湛元，以及今年取得特區護照並獲國際籃協（FIBA）認可的香港東方後衞楊和，兩人首度列名在陣，令人期待，而許烜行亦是首次為港籃披甲出戰亞盃外。