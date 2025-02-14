U22點兵36人吳宇曦有份

香港22歲以下男子足球代表隊為備戰9月舉行的2026亞洲足協U23亞洲盃外圍賽，3月會作客仰光出戰兩場國際友誼賽，分別在19日和22日兩度與緬甸交手，足總昨日公布初選名單，吳宇曦及米高榜上有名。

是次初選名單共有36人，除分別效力重慶銅梁龍及VFR曼海姆的吳宇曦和米高獲召，多名年輕球員包括周子謙、馬斐、何瀧浩、趙聡悟及李俊霆等亦成功入選。

港隊U22初選名單 門將：陳冠燊（標準流浪）、鍾凱文（東方）、顏翱天（冠忠南區）、潘尚希（理文）、龐焯熙（北區）

後衞：林澔希、曾俊軒（港會）、龍梓軒、嚴啟倬（九龍城）、甘智健（傑志）、周子謙（理文）、黃靖然（北區）、紘毅（大埔）、杜俊暉、曾樂圖、曾以行

中場：陳浩嘉、黃琛喆（港會）、李呈（標準流浪）、馬希偉（東方）、趙聡悟(冠忠南區）、何瀧浩（九龍城）、鄧筵霑（理文）、戴子軒（北區）、徐朗(大埔）、陳琨政

前鋒：陳傲軒、馬斐、楊焯鈞(傑志）、李俊霆、柏拔（東方）、宏愷志、李樂謙（大埔）、羅焯熙（理文）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、米高（VfR曼海姆）