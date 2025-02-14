張廣然用心求進

張廣然

轉投標準流浪潛力爆發 標準流浪一直以來着重培育本地年輕球員，今季陣中更注入不少新血。其中張廣然的表現亮眼，開季至今已正選上陣13場，更於首循環攻入其個人聯賽首球。本身這位22歲翼鋒正於大學攻讀心理學系，除分配時間應付足球及學業，張廣然還將課堂上的知識於球場上，把自己的潛力逼發出來！

張廣然於小學時期開始接觸足球，在慈幼英文學校就讀中二時，當時的校隊教練陳振宇鼓勵他參加U14五人足球代表隊選拔，偶然之下開展青年軍生涯：「其實細個冇乜點接觸足球，跟住小五小六去學校宿營，班朋友喺度假村草地一齊踢波，因為唔夠人就叫我幫手落去頂一頂，嗰陣時開始就鍾意咗踢波，去到中二『宇Sir』（陳振宇）就叫我試吓去選五人，喺大陸比賽完咗返嚟之後，其實覺得好想踢上去，我見到傑志有U16選拔，跟住就自己去咗選拔。」

張廣然於2017年加入傑志青訓，2020至21球季獲提拔至一隊，並於2021年2月「賽馬會菁英盃」中對陣天水圍飛馬時後備上陣，上演其職業生涯地標戰，張廣然坦言當時才感受到體能水平與職業球員的差距之大。2023至24球季，張廣然由「藍鳥」外借至深水埗，獲得前所未有的出場機會，全季各項賽事上陣36場，尤其下半季陳浩然接過深水埗帥印後，球隊表現頻頻為球迷帶來驚喜，深水埗更歷史性淘汰理文闖入「足總盃」決賽，他形容這段時間令他急速成長：「傑志正選競爭激烈，未必有咁多機會落場，始終外借有多啲機會踢，所以聽到之後好快就應承咗。下半季『陳Sir』（陳浩然）教深水埗之後踢法唔同咗好多，更加注重戰術運用，講求球隊整體性配合，教練會單獨約球員交流，例如傾吓呢個球員係啱咩位點樣踢，令我喺適應比賽強度同節奏方面有好大幫助。」

踢法轉變積極參與防守 深水埗季尾宣布因財政原因退出港超聯，張廣然感到相當可惜，亦決定另覓球隊發展：「散班後『高Sir』（高俊基）就搵我，叫我同Phillip（李輝立）傾一傾，跟住喺流浪練波，『均宜』（盧均宜）同我講有幾位主力外援離隊之下，今季會傾向用年輕球員，自己都想爭取多啲出場時間，所以就決定加入流浪。」

加盟流浪後，張廣然夥拍雷仙奴及劉智樂組成3人前線，間中亦需換位參與防守，扮演多功能角色的張廣然，認為今季踢法的轉變，有助於提升個人技術和戰術理解：「今季對住上游球隊有時候比較受壓，自己本身踢開右翼，都要落嚟參與防守，『均宜』（盧均宜）、『嘉緯』（林嘉緯）都會教我哋企位技巧，之前戰術係偏向主動進攻，依家就兼顧埋平衡防守，根據比賽嘅需要去變換角色，都更加提升自己防守意識。」

攻讀心理系學懂調節比賽心態 目前於香港城市大學就讀心理學系Year 1，張廣然表示為了兼顧學業與訓練，他會把所有的課堂安排在下午，早上則專注於球隊操練，而他也應用課堂上的知識於球場上：「有時踢得麻麻，可能會覺得焦慮或者低落，上過堂就會知點解會產生呢啲情緒，學識要搵啲嘢分散壓力同調節心態，所以最近多咗個新興趣，放假同朋友喺大浪灣一齊滑浪減壓。」圖、文：文嘉靖

張廣然檔案 出生日期：2002年2月24日（22歲）

身高：1米74

位置：翼鋒

球衣號碼：37

現效力球隊：標準流浪