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傅家俊威爾斯桌球賽憾負
傅家俊（Marco）周二在威爾斯桌球公開賽首圈，即遇上應屆世界冠軍奇倫威爾森，雖然Marco曾經打出一Cue139，但可惜鬥到決勝局被威爾森把握機會轟入103奠勝，這亦是奇倫威爾森生涯第500桿「破百」，並以局數4比3勝出，躋身32強。
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