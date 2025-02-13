傅家俊威爾斯桌球賽憾負

傅家俊（Marco）周二在威爾斯桌球公開賽首圈，即遇上應屆世界冠軍奇倫威爾森，雖然Marco曾經打出一Cue139，但可惜鬥到決勝局被威爾森把握機會轟入103奠勝，這亦是奇倫威爾森生涯第500桿「破百」，並以局數4比3勝出，躋身32強。