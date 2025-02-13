體育

NBA杜蘭特得分突破3萬

NBA太陽球星杜蘭特昨日在主場面對灰熊怒轟34分，生涯總得分正式超過3萬分，成為聯盟史上達到此成就的第8人，雖然太陽仍以112比119輸波吞下2連敗，但未影響「KD」的心情：「能跟NBA名宿齊名是我的光榮，讓自己發揮到極限是我一直以來的目標。」
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