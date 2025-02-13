體育

國乒林詩棟榮登最年輕世一

中國乒乓球新星林詩棟在最新公布的世界排名登上首位，並成為歷來最年輕的男單「一哥」。林詩棟以19歲9個月零24天，打破了一班師兄孔令輝、王皓、樊振東、馬龍及德國傳奇波爾的紀錄。林詩棟剛在過去的新加坡大滿貫賽，以4比2擊敗隊友梁靖崑奪得男單錦標，並獲得男雙及混雙冠軍，成為今年首站大滿貫的最大贏家。
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