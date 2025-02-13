名次賽雙龍會搶尾胡

建龍飛馬鍾俊昇

甲一男籃今晚上演名次賽最後一輪，由晉龍WTS大戰建龍飛馬，由於後者已經篤定降班，故今仗賽果不影響大局，且看哪隊能夠爭尾彩。（on.cc東網周四晚上7時30分直播、港台電視32周四晚上11時30分播映）

晉龍WTS常規賽以2勝7負第9名完成，第7至10名次賽暫獲1勝1負。至於建龍飛馬常規賽以1勝8負敬陪末席，名次賽先後以4分及2分之差不敵晉裕和崇德飛鷹，即使今場擊敗晉龍亦未能改變降班命運。

曾到順德集訓提升狀態 兩軍曾於常規賽相遇，晉龍WTS憑湯馬士（29分及14籃板）、區浩軒（21分及13籃板）和羅卓熙（11分及11助攻）貢獻「雙雙」數據，以83比77收穫聯賽首勝。晉龍WTS主教練黃志明表示：「打完首埸名次賽後， 於農曆年前我們曾到順德集訓，提升球員狀態。」陣容方面，「Ming Sir」透露以全華班應戰：「湯馬士將返回澳洲養傷，備戰新一季NBL（澳洲國家籃球聯賽），所以派全華班上陣。」

建龍飛馬外援侯斯頓則仍在陣中，此子1月初對永倫一戰轟入63分打破甲一紀錄，惟名次賽無緣再演「得分秀」。上場建龍飛馬領先崇德飛鷹多達22分下，最終仍以84比86飲恨，錯失護級最後機會；今仗再對晉龍WTS，相信眾將亦希望以一場勝仗完成賽季。

晉龍ＷＴＳ區浩軒