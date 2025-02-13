南華新星爆發夠耀眼

擊敗永倫重奪甲一總冠軍 紅黃巔峰對決周二（11日）晚爆發第4回合，2,000名球迷逼爆修頓場館見證經典大戰！南華與宿敵永倫合演峰迴路轉一役，3節過後仍落後20分的「紅軍」南華，憑林民淇第4節狂轟13分擔演奇兵，曾湛元尾段勇悍3分球扳平比數，加上蘇柏軒最後一刻中距離得手，合力以81比79絕殺永倫，贏總場數3比1，時隔一季後重奪總冠軍，整個系列賽打出身價的曾湛元榮膺MVP。

林民淇搶分蘇柏軒絕殺 南華以曾湛元、陳怡富、葉耀邦、朱亮和安德拉擔正。永倫則變陣出擊，連浩駿正選上陣，配搭泰那、韓天次、周迎堅和蓋帝斯。第一節雙方打成22平手，第2節泰那單節再轟14分，領永倫半場領先43比35。至第3節變成蓋帝斯Show Time，弧頂狂轟「三分彈」後再取「and 1」，連入10分後向南華球迷做出「哭了吧」的表情，他單節豪取16分，助永倫拋離至67比47。

然而好戲在後頭，後備上陣的林民淇連番得手，南華以年輕力壯加上用不盡的燃料，迫使永倫頻頻失誤。比分距離縮窄至單位數，泰那更罕有地從後拉跌朱亮吞下「U foul」，朱亮射入兩顆關鍵的罰球，之後林民淇再搶兩分，南華打出16比0超前！尾段兩軍激烈對碰，蓋帝斯、周迎堅連取4分，南華拒絕投降，最後一分鐘憑曾湛元命中三分球，追成79平手，其後瓦解永倫攻勢，至0.03秒更有蘇柏軒轟入準絕殺兩分波，最終南華以81比79擊敗永倫，贏場數3比1，繼2021---2022年度後再次登上甲一冠軍寶座。

曾湛元膺總決賽MVP 25歲的南華主控曾湛元獲選為總決賽最有價值球員（MVP），系列賽G1他已一鳴驚人轟入生涯新高31分，4場平均貢獻17.8分、5.5籃板、6.8助攻，成為球隊奪冠功臣。談到G4一度落後20分有沒有想過會輸，「元仔」表示：「即使曾落後20分，但我們亦沒有想過放棄，打好每一球逐分追上來。今場勝在大家一條心，結果亦證明，堅持是對的！」他特別多謝教練、隊友及南華團隊，共同創造了一個難忘的球季。

為南華射入致勝一擊、獲16分勇冠全隊的蘇柏軒，賽後坦言未曾想過自己會擔起重任：「在最後5秒見到機會就果斷出手，最緊要是不要失誤。最後贏波固然興奮，覺得今個賽季終於圓滿！」南華射手林民淇在今場化身「淇兵」，成為決勝節落後20分逆轉勝的X-factor，賽後直言：「練了這麼久就是要隨時作好準備，機會來到時就要好好把握，當然亦少不了教練的信任，而我由始至終對自己都很有信心，信心是球員最重要的一環。」圖 / 文：李章杰、余樂詩

蘇柏軒準絕殺一擊，為南華奠定勝局。 南華贏得聯賽冠軍，頒獎禮上由主禮嘉賓康文署總康樂事務經理（體育發展）黎嘉慧（前排右三），籃總會長施維雄拿督（前排右四）、常務副會長兼永遠名譽會長莫耀強（前排右二）、常務副會長黃耀建（前排左三）、黃哲寬（後排右一）副會長齊向球隊頒獎。 曾湛元（左）持球突破，對撼永倫球星泰那。 球員勁High