當錫首披紫金戰衣 湖人6連勝

NBA巨星當錫從獨行俠加盟湖人後，昨日迎來「地標戰」，首度披上紫金戰衣「77號」的他全場貢獻14分、5籃板和4助攻，聯手「大帝」勒邦占士轟全隊最高24分，里夫斯和八村壘亦交出20+，最終以132比113擊敗爵士，收穫6連勝。

當錫於上年底的「聖誕大戰」後就因腿傷高掛免戰牌，早前被獨行俠隊質疑其防守和體重問題而交易至湖人，是日轉會後的「地標戰」可謂眾所矚目，獨行俠名宿魯域斯基亦特別到場見證歷史性一刻。當錫與占士一同正選上陣，開賽不到1分鐘就送出妙傳，首節出場6分鐘助球隊領先37比25。湖人次節火力全開，在當錫上半場交出11分3籃板3助攻，加上占士和里夫斯轟雙位數得分，湖人半場以72比47大幅領先。

轉邊後，湖人未予對手追分機會，憑行雲流水的攻勢令團隊得分破百，並手握25分優勢進入決勝節，當錫更提前於第3節「打卡收工」。最後一節提早進入「垃圾時間」，湖人派出後備應戰，並在一路領先下最終以132比113輕取爵士，收下6連勝。

占士︰23+77=100 值得一提，據美國傳媒報道今場湖人主場上演的當錫「處子戰」，最低入場門票飆升近5倍，可見這位超級球星的影響力非同凡響，而湖人球團為紀念這歷史性一幕，為每位入場球迷送出一件當錫的77號短Tee，占士在賽前熱身時亦有穿上，並在社交媒體說：「23加77等於100！」