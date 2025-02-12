首位華人出戰LIV Golf李玠柏︰意義重大

第二屆 「LIV Golf香港站2025」將於下月7日至9日，一連三日假香港哥爾夫球會粉嶺球場展開，大會昨日安排賽前專訪，其中作為首個打入LIV巡迴賽的華人球手李玠柏（Max），及於2024年香港高爾夫球公開賽奪冠的列特（Patrick Reed）以越洋視像形式接受訪問，期望於今站創下佳績。

「LIV Golf」時隔一年重臨香江，今屆54位世界明星球手共聚於粉嶺球場比併，陣容鼎盛，其中來自中華台北的30歲球手李玠柏（Max），他將以外卡身份首度挑戰「LIV Golf香港站 2025」，作為首個打入LIV巡迴賽的華人球手，Max形容今季對他而言，意義重大。

挑戰54洞 列特︰更具挑戰性 Max又分享在剛過去的利雅德首站的應戰心得，期望個人排名取得突破：「利雅德站是我第一次晚上打比賽，所以從練習賽到比賽的幾天，其實都非常興奮。LIV對我來說是個很棒的經驗，可以推動我持續進步。希望這次能運用我這10年來的經驗，發揮出更好的成績，今年最大的目標是個人排名打進前24名，同時也期待看見更多華人球手，可以在LIV佔一席之地。」

2023年李玠柏於香港高爾夫球公開賽第二輪賽事，打出職業生涯首個一杆進洞，當時更獲贈一台新車作為獎品，他開心表示自己在香港留下不少美好回憶，亦相信以往經驗有助盡快融入粉嶺球場的環境。

LIV Golf的比賽只有54洞，相比起主流72洞比賽賽制，力爭衞冕團隊賽冠軍的列特認為此賽制更具挑戰性，期待在即將到來的比賽發揮更佳狀態：「今年我很興奮能重返香港，特別這是我取得第10個冠軍和第一次打出59桿的地方，香港觀眾和高爾夫球場的熱情氛圍讓我期待。」