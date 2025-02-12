教練外援離隊照贏漢友 滿貫第5名衝線

甲一男籃聯賽昨晚上演名次賽，滿貫憑5人得分上雙，小將蕭瑋耀全場轟3記三分、取得全隊最高13分，惠龍兒亦貢獻13分10籃板「雙雙」，終場以91比65擊敗漢友，今季以第5名完成球季。■圖、文：李章杰

滿貫和漢友早前於附加賽分別不敵康仁福建和永倫無緣4強，兩隊轉戰名次賽。「綠軍」教練徐仲毅以及外援米勒離隊，今場由黃鎮煒暫代教練一職，漢友則有外援托查摩利路斯離陣。附加賽缺陣的隊長歐陽維江今仗回歸並以正選上陣，助滿貫初段打出8比0攻勢領先18比7。漢友憑黃銘德命中三分、黃裕杰和溫梓豐中投得手緊咬比數，惠龍兒單節攻入8分，防守大鎖吳松峻交出4次偷波，滿貫首節取得24比12領先。次節，滿貫憑楊睿騏、李琪和蔡再懃先後於外圍開炮，漢友眾將又手感欠佳，僅有黃銘德單節轟2記三分、獨取10分，上半場「綠軍」領先48比34。

黃鎮煒︰成績未如理想一樣團結 易籃後，滿貫不到2分鐘即錄滿隊犯，但仍多次憑強攻顏色地帶得分，進一步拉開分差，漢友落後47比69進入最後一節。第4節漢友眾將仍未言棄，尾節積極嘗試收復失地，馬嘉聰剷籃得分，莊嘉聰內外開弓連袋5分，惟蕭瑋耀轟3記三分、單節取得11分，聯手李琪外圍開轟落下「三分雨」，加上歐陽維江搶下進攻籃板打入「And 1」，進一步擴大比數至30分以上，最終滿貫以91比65勝出，取得今季第5名席位。

今場暫任滿貫教練一職的黃鎮煒，回顧球隊今季表現認為未如理想：「雖然最終成績強差人意，但球隊很團結地打好每一場比賽，隊內氣氛、團結精神都做得很好。」談及原教練和外援離隊後球隊的未來去向，「肥煒」表示：「球季完結後球隊會再作決定，相信球隊未來會向更好的方向發展，至於自己則希望繼續幫助滿貫。」