傑出運動員公布候選名單
「2024年度香港傑出運動員選舉」昨日公布本屆候選運動員名單，公眾即日起至3月9日可參與網上投票，選出心水傑出運動員。
港隊於去年巴黎奧運迎來史上最佳成績，張家朗在男子花劍成功衞冕，江旻憓首奪女子重劍金牌，以及何詩蓓於女子100米及200米自由泳奪得2面銅牌。這亦是港隊首次連續兩屆奧運摘金，更是首次於同屆奧運取得多過一面金牌，印證運動員的努力。港協暨奧委會將於本月22日在沙田新城市廣場舉行關於傑出運動員選舉的展覽及投票宣傳活動，屆時部分候選者親自到場與市民見面，呼籲公眾踴躍投票。
公眾投票至3月9日
本屆傑出運動員選舉設有4個組別獎項，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、 「香港最佳運動隊伍」以及「香港最佳運動組合」，選舉結果於4月17日在香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮上揭曉。持有有效香港身份證人士，即日起至3月9日可透過選舉網頁，參加公眾投票，每人限投票一次。為鼓勵公眾參與，每位成功投票人士均會自動參加幸運大抽獎，有機會贏取總值超過12萬港元的豐富獎品，詳情可瀏覽網頁https://sportstar2024.hkolympic.org/zh/。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：