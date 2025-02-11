傑出運動員公布候選名單

港隊於去年巴黎奧運迎來史上最佳成績，張家朗在男子花劍成功衞冕，江旻憓首奪女子重劍金牌，以及何詩蓓於女子100米及200米自由泳奪得2面銅牌。這亦是港隊首次連續兩屆奧運摘金，更是首次於同屆奧運取得多過一面金牌，印證運動員的努力。港協暨奧委會將於本月22日在沙田新城市廣場舉行關於傑出運動員選舉的展覽及投票宣傳活動，屆時部分候選者親自到場與市民見面，呼籲公眾踴躍投票。