第５名之爭漢友火併滿貫

漢友 黃銘德

今晚甲一頭場名次賽，上季第7的漢友火併滿貫，力爭第5名。兩軍今季第二度交手，漢友矢志「復仇」，「綠軍」亦盼望以勝仗為賽季收結，戰意同樣十足。（on.cc東網周二晚上7時直播，港台電視32周二晚上11時35分播映）

黃銘德滿意排名提升 滿貫3周前附加賽以74比85不敵康仁福建，升班後首次無緣4強，球隊之後經歷變動，派出甚麼陣容迎戰仍屬未知之數。至於漢友則以85比87僅負永倫，未能晉級。兩軍休戰近一個月後再上賽場，狀態能否保持成勝負關鍵。漢友控衞黃銘德透露：「球隊新年假後已積極復操，我們會力取勝利。」對於球隊今季排名提升，黃銘德表示：「今年大家打得比上季更團結及有決心，所以有進步大家都覺得滿意，未來都會以前4做目標。」

滿貫常規賽憑5人得分上雙，以93比62大破漢友，其中米勒及惠龍兒貢獻「雙雙」數據，分別交出20分、11個籃板以及13分、12個籃板。漢友外援托查摩利路斯該戰取得全隊最高23分，另外蔡駿賢交出11分及10個籃板，不過球隊三分命中率被壓至僅得2成，今晚要作出改善重現拿手「三分雨」，同時米勒及托查摩利路斯均已離隊，兩隊陣容有變下，料有一番激鬥。

滿貫 惠龍兒