港台電視32 × on.cc東網 同步直播：冠軍戰G4封王定扳平? 南華永倫放手一搏

南華 曾湛元

甲一總決賽連場精彩大戰吸引球迷逼爆修頓，南華暫以總場數2比1領先永倫，於5場3勝制下率先「叫胡」。今晚Game 4大戰，「紅軍」會否如願再下一城，重奪失落一季的冠軍？已無退路的「黃金戰士」重整旗鼓下有甚麼對策，試圖將戰線拖到Game 5「終極一戰」？值得球迷期待！（港台電視32及on.cc東網周二晚上8時40分同步直播）

南華上場G3以92比83擊敗永倫，全隊表現脫胎換骨，正選5人全部得分上雙，其中朱亮最為搶鏡，交出27分及11個籃板，陳怡富亦由G2的顆粒無收提升至10分及8個籃板，顯然愈打愈有信心，板櫈力量蘇柏軒及關雋陶亦應記一功，各自在攻防端作出貢獻。總括而言，「紅軍」此役打出自己風格，全隊快上快落令永倫未能跟上節奏，打得相當吃力，南華第3節領先最多20分，奠定勝利基礎。

永倫要提升攻防速率 永倫G2有「3巨頭」合轟86分，惟3日2戰賽程似乎令球員不及恢復，尤其回防速率及籃板銳減，以致頻頻失守，埋下落敗伏線。G2狂轟40分的「巨塔」蓋帝斯上場僅取16分，「得分機器」泰那攻入29分，表面雖保持水準，惟他同時要防守「紅軍」主力曾湛元，消耗不少體力，上場三分球9射僅2中，連帶以往相當「穩陣」的罰球亦受影響，命中率跌至50%。另外G2射入20分的余理洋，上場上陣18分鐘僅交出5分及2偷球，令「黃金戰士」火力減弱不少。

雖然34歲的連浩駿在第4節爆發，三分球3射全中，掀起一波小高潮，可惜永倫前段落後太多，最終未能扭轉戰局。說到得分表現，之前穩定擔任球隊第3得分點的韓天次，進入總決賽系列賽表現回落，此役上陣17分鐘只攻入3分，3仗平均攻入5.3分，且看他能否及時回勇。

羅意庭讚球員進步 南華今季刮起「青春風暴」，主帥羅意庭大讚球員進步：「G2協防增強壓迫性，效果不錯，加上葉耀邦、朱亮及蘇柏軒等球員分擔得分壓力，令「元仔」（曾湛元）保留足夠體力，很開心年輕球員也能擔起球隊。」雙方休戰5日再於修頓正面交鋒，陷入絕境的「黃金戰士」如要扳平總場數，勢必傾力一戰，「3巨頭」能否發揮最大功用，同時其他球員亦要提升攻防速率，以及加倍落力分擔泰那的得分重責，成為勝負關鍵。

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