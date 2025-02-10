衞冕10公里曾曉彤︰有驚無險！

至於其他女子組賽事，香港跑手曾曉彤（Candy）以35分16秒打破PB（個人最佳成績），衞冕10公里的全場冠軍。「半馬」就由3位港將包辦三甲，「長跑天后」姚潔貞以破大會紀錄的1小時15分09秒奪冠，黃卓寧及屈旨盈則以第2及第3名衝線。

能在主場衞冕，曾曉彤賽後直言滿意：「今場是休季前的最後一場，很興奮再次奪冠，今次過程較為驚險，前半段跟第二名的韋琪跑，自己全程以舒適的平均速度跑，沿途跑到約5公里時就快過PB幾秒，6公里後開始與領跑的韋琪收窄距離，到後段才有機會反超。」對於明年香港馬拉松或移師啟德體育園舉行，曾曉彤表示：「新賽道能給到大家新鮮感，期待在啟德賽道能看到更多風景，希望屆時能設多些觀眾打氣位，大家會跑得更加興奮。」

姚潔貞搽薑油征服「半馬」 已為兩女之母的姚潔貞去年奪得全馬本地女子冠軍後，今年則征服半馬項目，她賽後笑言：「囡囡叫我跑第一！」說到比賽過程，她笑言表現受丈夫陳家豪影響：「我被『家豪』騷擾搞到『撞牆』！他最後1公里不斷說話，愈講愈多！我都預計今次時間不會太好。不過今日天氣沒預期冷，因我好怕冷的，賽前搽了薑油，感覺幾好。」她表示賽後會打針處理膝蓋舊患問題。