黃尹雋破PB蟬聯本地第一

年度長跑盛事「渣打香港馬拉松」昨日圓滿結束，今屆賽事吸引逾7萬4千名本地及海外跑手參加，「全馬」由來自肯尼亞的魯杜跑出2小時11分13秒封王，香港跑手黃尹雋以2小時21分04秒完成奪得本地第一名。女子組方面，白羅斯選手瑪祖露娜克以2小時27分鐘00秒稱后，香港代表羅映潮則以2小時39分56秒成本地最快女跑手。

黃尹雋以破PB完成今屆賽事，連續兩年成為本地跑手中最快。黃尹雋表示這天天氣舒服，不過賽道依然挑戰性十足：「香港賽道多起伏和『U turn』，我已經保留了一些體力，想不到最後5公里仍然好吃力。」

羅映潮衝線喜極而泣 28歲的黃尹雋退出港隊後自組訓練團隊，他表示目前自己狀態不錯，未來會繼續挑戰更快時間：「冬季會留港訓練，因為氣候合適，而且香港才是我的家。長課有人一起跑，可以互相推動大家進步，夏天會再出外訓練。我的目標是接近210（2小時10分鐘）。紀錄只是名銜，我都好開心香港跑手都愈來愈快，一時之間失去香港紀錄不代表我沒有價值，我相信自己有能力做到，我希望4年內可以衝全場前3。」

另邊廂，羅映潮以破PB的成績完成，衝線後不禁落淚，賽後她喜言：「今年準備好充足，我非常信任教練團隊，所以好有信心。賽前亦有很多人傳訊息為我打氣，令我覺得我不是孤軍作戰。沿路有很多人叫我，還有家人特意來支持，真的沒有一場比賽可以和香港馬拉松比較，全靠他們支撐我到終點。」以爭取全運會為目標的她坦言能否取得資格仍是未知之數，但她已經盡力，而且對賽果感到滿意。

香港馬拉松2025冠軍名單

馬拉松冠軍 男子組：魯杜（肯尼亞） 2:11:13

女子組：瑪祖露娜克（白羅斯） 2:27:00

半馬拉松冠軍 男子組：林穎璋（香港） 1:07:38

女子組：姚潔貞（香港） 1:15:09

10公里冠軍 男子組：劉艾岩（中國） 30:16

女子組：曾曉彤（香港） 35:16

圖、文：余樂詩、李章杰