新鴻基公司香港帆船賽週2025 蛇年盛大上演

乙巳蛇年，本地帆船界率先上演盛事 ，「新鴻基公司香港帆船賽」(帆船賽週) 暨第三屆「29er亞洲帆船錦標賽」，明天起至16日假香港遊艇會中途島水上運動訓練中心盛大舉行。

2025年香港帆船賽週由中國香港帆船運動總會主辦、香港遊艇會協辦，賽事為各地青年帆手通往世界各地主要國際帆船賽的資格賽。今年的比賽包括：29er、2.4mR、ILCA4、ILCA6、ILCA7、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva、RS Tera，以及樂天型帆船和少年Fusion組兩個初階級別。11個級別賽事會於多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行。

港將分途迎戰世界各地強手 自東京奧運起，中國香港帆船運動員洛雅怡嶄露頭角，為帆船運動自1996年後，首次憑資格賽取得奧運入場券。在2024巴黎奧運，港將貝俊龍、阿輝及祥傑更為帆船運動取得兩張入場券，可見本港帆船代表在國際體壇持續大放異彩。今年賽事港將們兵分多路出賽，分途迎戰世界各地高手。「麥氐姐弟」麥浩然和麥曉彤出戰「29er亞洲帆船錦標賽」；ILCA6型帆船方面有陳建充、黃子晏、洛雅怡、高文思及Seb Van Ommeren壓陣；至於ILCA7型帆船則由貝俊龍及朗風迎敵。

香港遊艇會化身「選手村2.0」 香港遊艇會作為協辦機構，其角色與「選手村2.0」無異，會方把中途島水上運動訓練中心化身成選手村，雖未有提供住宿，但會為參賽選手提供場地、飲食，以及其他方面如賽前登記、器材丈量、運動員離岸及回岸登記、協助船隻離岸，以及拖回岸上等等。因此，舉辦整個賽週所涉及的人力物力非常龐大，會方每日約有150名義工處理上述事宜，並協助接待世界各地帆手，令賽事順利舉行。

報名人數歷屆最高 今年賽事有多達317位帆手報名參賽，為歷屆最高。參賽者來自12個國家及地區，包括加拿大、中華台北、中國內地、希臘、關島、意大利、中國香港、日本、新加坡、瑞典、泰國及美國等地的青年帆手。賽事開幕典禮將於周三（12日）舉行，頒獎典禮則於最後一個賽日，即周日（16日）上演。