韋頓省2粒傑志3連勝

至於昨日港超聯頭場，由標準流浪於青衣運動場主場迎戰傑志。「藍鳥」半場先落後1球，但易邊後憑中鋒韋頓頭頂腳踢梅開二度，最終以2比1反勝，取得3連勝。

2:1反勝標準流浪 力追榜首大埔的傑志，開賽初段主動搶攻，10分鐘祖連奴推橫但射不中目標。2分鐘後顏卓彬篤前，迪美路夫近門起腳但太正。然而，傑志久攻不下反而被流浪先開紀錄，28分鐘劉智樂與比迪高來一記撞牆，「樂仔」突破越位後射破泰利十指關。流浪之後即使有任亨浚傷出，但半場仍領先1球。

易邊後傑志換入鄭展龍，54分鐘成功扳平，一次快開罰球，費蘭度左路傳中，韋頓力壓對方後衞頂入。70分鐘傑志更加再下一城，祖連奴斬入禁區，門將陳冠燊甩手，韋頓門前補中，惟旁證起初一度指皮球出界在先，但翻查VAR後卻改判入球成立。尾段雙方未有進帳，最終「藍鳥」維持贏流浪2比1，聯賽豪取3連勝。

今仗交出助攻兼第200次為傑志上陣的費蘭度，賽後成為焦點，他指要達到這個里程碑並不容易，不忘感謝身邊人一直支持，又笑言暫未有退休打算，希望可以繼續踢下去︰「為一支球隊上陣200場絕對唔容易，自己見證住球隊變遷，對我嚟講係一種榮譽。好多謝上帝、家人、球迷同所有傑志職球員，一直不斷支持我。尤其自己中途曾經離開過傑志再返嚟。」

圖、文：李浚湣