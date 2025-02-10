作客炒起「區隊殺手」 大埔派4蛋雪前恥

「中銀人壽香港超級聯賽」昨日重頭戲，「區隊殺手」港會坐鎮香港足球會足球場，挑戰大埔。結果「綠戰士」憑陳肇鈞梅開二度，加上伊高沙托尼和加比爾各入1球，以4比0擊敗對手，續於積分榜領放。

主隊派出羅素及比提鎮守中路，史加利負責側擊，為里奧製造突擊機會；至於「綠戰士」，倒戈的峇夏比擔正，聯同陳肇鈞及杜國榆控制中場，帕特華維迪、伊高沙托尼和盧卡斯組成前線三叉戟，新兵奇雲巴迪先列後備。

陳肇鈞梅開二度 大埔開賽後不斷搶攻，7分鐘，陳肇鈞壓入禁區後傳中，盧卡斯在比提力壓下起腳柱邊出界。兩分鐘後，伊高沙托尼開出罰球，加比爾頭槌攻門被費查沒收。29分鐘，陳肇鈞傳入中間，盧卡斯撞射被順查救出。4分鐘後，陳肇鈞接應盧卡斯傳送，門前撞入，為大埔打開紀錄，38分鐘，大埔再入1球，後上助攻的李家豪斬入禁區，陳肇鈞頂成2比0完半場。

港會換邊後全力反撲，60分鐘，史加利送前，薩拉沙射門被謝家榮沒收。6分鐘後，後備入替的李宗恒左路推大位起腳，未能命中目標。港會久攻不下，反而被大埔擴大比數，69分鐘，伊高沙托尼左路推大位射破費查十指關，3分鐘後，帕特華維迪開出罰球，峇夏比射地波，加比爾門前加多腳成4比0。79分鐘，帕特華維迪角球斬入禁區，加比爾力壓比提頭槌攻門，費查在白界前拍走皮球，最終大埔贏4比0完場，報次循環作客一敗之仇。

堅Sir︰勝在夠集中 大埔成功報次循環作客一敗之仇，主教練李志堅認為球員是役勝在集中：「上次吃過苦頭，所以大家更加集中，亦都識得點應付港會嘅踢法，而且今場我哋今場轉咗陣式，暫時睇落效果唔錯。」

圖、文：鄧文滔