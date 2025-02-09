港台電視32 10時30分播映 X on.cc東網直播 港會地獄主場再迎大埔

港會後衞 比提

今午其中一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由「區隊殺手」港會坐鎮香港足球會迎戰大埔。「綠戰士」1月初作客港會「地獄主場」，意外落敗，今場為維持榜首優勢，絕對不容再失，一場攻防戰等着吧！（on.cc東網周日下午4時30分直播；港台電視32晚上10時30分播映）

港會今季此前兩次與「綠戰士」交手，錄得勝負各一，主教練谷卓斯盼球員能執行好部署，盡力與對方周旋：「大埔為咗搶分，今場一定狂攻，但我哋首循環只係以1比2輸畀佢哋，返到主場仲可以贏番次，表現絕對唔失禮，只要大家照番之前部署去踢，話唔定再有驚喜。」

唐道碧黎皚韜缺陣 此外，大埔季中簽入3名外援，不計已外借離隊的比迪高，陣中外援人數已多達11人，谷卓斯承認將面對極大挑戰：「大埔有伊高沙托尼同加比爾等好波之人坐鎮，本身已經好難應付，佢哋喺季中簽咗幾個外援之後，實力比之前更強，不過新球員難免要啲時間適應港超，希望畀到機會我哋偷雞。」陣容方面，積施利及羅素復出，但早前對東方領紅的唐道碧被「加監」4場，另黎皚韜有傷在身，未能候命。

大埔方面，對於次循環作客曾以兩球不敵港會，中場陳肇鈞（Philip）直言該仗失分，對球隊打擊極大，今場會「邊度跌低邊度起番身」：「嗰場心態上唔係咁到位，加埋初段失波，大家賽前都冇預計到咁難踢。依家榜首位置好緊湊，傑志追緊上嚟，都有種無形壓力，我哋冇空間再去失分。」Philip又期望多名新援加盟後，可以改善進攻表現：「進攻方面成季都未揾到最好套路，經過冬季轉會窗，希望新球員令球隊進攻流暢、多元化啲，發揮到應有火力。」

峇夏比畀料︰用高波有着數 首次倒戈的峇夏比，笑言今場會相當有趣，又不忘向新隊友送上「貼士」：「港會係一支好球隊，尤其主場細，佢哋好容易防守。我哋進攻速度一定要加快啲，同埋盡可能多啲利用高空波轟炸。」不過陣容方面，馬卡雷拿及韋法頓皆因傷上陣成疑。

大埔中場 陳肇鈞