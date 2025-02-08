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傅家俊派蛋晉級蛇年連勝
‧香港桌球1哥傅家俊（圖）蛇年第一擊，亮相威爾斯桌賽外圍賽，先以4比0大勝巴西的雷斯，晉級後面對英格蘭球手基斯，再送贈對手4隻光蛋，躋身賽事64強，另一港將王雨晨亦以4比0輕取英格蘭的奧當尼爾。至於中國球手徐思，更轟出球壇今年第5桿「147」，以4比2反勝華夫斯過關。
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