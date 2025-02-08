羅映潮準備就緒盼達標出戰全運

魏賡（左起）、羅映潮、Gashau Ayale及Rose Chelimo昨日出席記者會

渣打香港馬拉松2025明日（9日）開跑，今屆共有5男4女金標跑手參賽，昨日於啟德體藝館亮相賽前記者會。香港代表方面，羅映潮期望在賽事達標獲出戰年底全運會資格，她亦提醒參賽者低溫雖有利跑出佳績，但要注意保暖。

今年香港馬拉松有多達7萬4千人參賽，其中逾1.5萬人為海外跑手。今年共有24名特邀選手，包括5男4女金標跑手，其中2017田徑世錦賽及2018雅加達亞運馬拉松金牌得主、來自巴林的Rose Chelimo及2022歐錦賽摘銅的以色列男跑手Gashau Ayale，昨日均出席記者會。原籍肯亞的Rose Chelimo表示：「我第一次來香港，去年收到邀請後就展開備戰，希望達至最佳狀態，在此祝願各跑手一切順利。」

魏賡喜見本地跑手良性競爭 第13次參賽的香港男跑手魏賡，期望刷新這項比賽的個人最佳時間：「近5、6屆都跑全馬，所以對賽道非常熟悉，希望超越去年的時間（2小時28分14秒）。近年香港選手在賽事表現愈來愈好，這是很好的良性競爭。」說到未來計劃，他透露：「香港賽之後會出戰深港馬拉松，這亦是今屆全運會的測試賽，所以我會盡力在2星期內恢復，4月再出戰波士頓馬拉松。」

至於女子代表羅映潮（Virginia）向參賽者送「溫馨提示」：「乾凍天氣的確有利『造時間』，不過大家亦要注意保暖，熱身時可以穿雨衣和手袖，另外賽前要補充足夠水分，不要喝刺激性的飲品。」Virginia透露備戰進度良好，有信心可以取得突破。■圖、文：余樂詩