精英賽次階段可藝無緣晉級

全港學界籃球精英賽昨日假深水埗體育館，繼續舉行男女子組第二階段賽事。其中嗇色園主辦可藝中學不敵北角協同中學，小組賽兩戰全敗宣告出局。

是日共上演8場賽事，其中上午男子X組焦點戰，由首戰不敵張振興伉儷書院的嗇色園主辦可藝中學，硬撼北角協同中學，可藝為保出線希望非勝不可，惟力戰下仍以35比46落敗，次階段兩戰全敗，未能繼續晉級。

可藝教練梁民熊賽後總結得失，認為球員要加強心理質素，來年捲土重來：「球員過年後狀態有所回落，加上有幾個同學訓練期間受傷，影響部署，不過大部分球員下屆能繼續參賽，希望他們吸收經驗，處理好面對強隊的壓力。」

女子組葵裘錦秋鎖定首名 至於女子Ｘ組，裘錦秋中學（葵涌）與寶覺中學正面交鋒。葵裘錦秋首節落後7比15，次節戴欣婷籃底頻頻發難，打出9比0攻勢反超前，完場贏50比31，兩戰全勝鎖定小組首名。是役取得15分的戴欣婷指今屆球隊陣容更完整，盼在精英賽擊敗拔萃女書院，報回上屆季軍戰一敗之仇：「以往球隊很依重我得分，但馮家晴及韓芷澄等隊友今屆都能挺身而出，希望能彌補上屆遺憾，擊敗女拔甚至挑戰協恩。」■圖、文：鄧文滔