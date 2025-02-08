東方撼冠忠南區奮戰到底

東方重炮馬高斯

東方上周不敵傑志，跨季聯賽不敗走勢告終，是役更有林衍廷早前對港會領紅後被「加監」，門將葉鴻輝及黃梓浩同告因傷缺陣，陣容不整下主教練盧比度期望球員發揮水準奮戰到底：「預咗今場會難踢，而且南區喺主教練辭職後，踢法點都會有啲唔同，但與其擔心對手變成點，倒不如專心做好自己，踢場好波畀球迷睇。」

亞歷斯祖：要睇緊佐佐木周 亞歷斯祖（Jojo）認為，縱使球隊上周告負，但士氣未受影響。談到今場對手，Jojo指南區進攻板斧甚多，務必多加提防：「南區攻力唔比任何對手差，每次都令我哋踢得好辛苦，特別係佐佐木周作用好大，絕對要嘜緊啲。」

另一邊廂，南區上場聯賽不敵九龍城，各項賽事4場不勝，楊正光賽後辭任主教練，並由教練團共同負責其職務，領隊貝可泓呼籲球員放開懷抱作戰：「我哋班球員質素唔錯，但落到場好拘謹，發揮唔到最好嘅一面，希望佢哋踢得放啲，集中應付每場波。」陣容方面，基哥利刑滿復出，惟陳潤潼累積5面黃牌要停賽，宋柱浩繼續養傷，艾華剛傷愈復操，擔正機會不大。

李嘉耀盼用體能優勢搶分 是役有望擔正的李嘉耀，盼望利用陣容深度及體能優勢搶分而回：「東方有幾個主力離隊，而且佢哋上個禮拜踢完『高級組銀牌』決賽後，又再對傑志，消耗比較大，我哋陣容深度同體力有優勢，希望有分落袋。」

冠忠南區前鋒基哥利