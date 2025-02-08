on.cc東網直播：理文重整旗鼓恭迎九龍城 港超搶分騷連環爆發！

理文中堅泰法蘇尼

今日「中銀人壽香港超級聯賽」安排兩場搶分騷，頭場有理文坐鎮將軍澳運動場，恭迎重返勝軌的九龍城（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；尾場由剛被破聯賽不敗身的東方，假旺角大球場火併各項賽事4場不勝的冠忠南區，兩隊盼藉今仗反底，鬥志毋庸置疑！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

剛失落「高級組銀牌」冠軍的理文，主教練賀蘭特深信球隊可克服失利的陰影，重新振作：「上場杜度、Tim（周子謙）同保連奴各自因為家庭原因同傷患問題未能披甲，的確對陣容調配有影響，最後輸個角球係有啲失望，如果杜度或者Ryan（泰法蘇尼）喺度，成個結果可能唔同晒。我之後都睇番決賽錄影，同教練團討論點改善邊路同角球防守，目標喺聯賽繼續盡力爭分。」陣容方面，劉家喬已返回美國繼續學業，與有傷的羅沙雙雙缺陣，由英甲球會韋甘比借入的中堅泰法蘇尼，今日可以候命。

余煒廉：踢場好波畀球迷 重返理文的後衞余煒廉，認為九龍城有一定實力，會謹慎應對，期望在球迷面前交出應有水準：「雖然失落咗個盃賽冠軍，但始終要重拾番狀態，繼續喺聯賽追趕前列。首循環見到九龍城有能力入到我哋波，絕對唔係Easy Game，加上今場係我返嚟後第一個主場賽事，希望贏到。」

上場以1球力克南區終止頹勢，九龍城主教練陳銘剛認為球隊仍處於磨合階段，努力尋找新兵與舊有班底的最佳陣容，擦出新火花：「我哋冬季轉會窗有唔少球員加入，經歷咗3場波之後，仲要啲時間磨合，例如幾時擺辛尼等新兵落場，令佢哋發揮出最大作用，希望今場搵到個更好嘅配搭。」

林學曦跟足部署爭連捷 前鋒林學曦形容球隊現時氣氛良好，期望能爭取連捷：「足球就係把握到一個機會就贏波，今場我哋會跟足教練部署，希望幫球隊爭取到佳績。」陣容方面迪高累積10面黃牌要停賽兩場。

九龍城前鋒辛尼