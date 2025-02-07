次階段激戰英華挫漢華

全港學界籃球精英賽昨在大埔東昌街體育館，舉行男、女子組第二階段賽事。其中男子W組的英華書院，以38比25擊敗漢華中學，旗開得勝。

是日男子組重頭戲落在男子W組，力爭衞冕的英華書院與漢華中學正面交鋒，最終憑龍鑫收穫全場最高的12分，並取得6個籃板，加上蔡浩東送出8次助攻，以38比25勝出，只要下場擊敗德信中學，就能以首名晉級。

英華今屆有吳委峻等主力未能列陣，龍鑫表示一眾隊友需承擔更多責任，同時球隊打法要所改變，由外圍開炮變為利用幾位身材高大的球員在內線「搵食」。現時中六的龍鑫還表示會作戰到底，不讓中學生涯最後一屆精英賽留憾：「以前我是跟住幾個師兄一齊打，但今屆我要帶住其他隊友爭取佳績，希望打好生涯最後一次精英賽，希望衞冕成功！」

女子組英華險勝女拔 至於女子W組，英華女學校以42比36險勝拔萃女書院，在第4節屢屢在關鍵時刻得分的胡凱琳，承認自己今仗入局較慢，感激隊友努力咬住比數，才讓她有機會在尾段建奇功。圖、文：鄧文滔