甲一最後一戰笑住打 梁民熊︰已經好圓滿

現年38歲的甲一名將梁民熊（Bear），在完成晉裕今季所有賽事後宣布退役。身手矯健的「Bear sir」，曾為飛鷹、南華及永倫捧得多項冠軍，並多次入選港隊參加國際大賽，梁民熊總結廿載甲一生涯，直言「已經好圓滿」。

回顧梁民熊的甲一生涯，他早於17歲之齡受到鄭學來教練的賞識，獲邀加盟飛鷹展開甲一旅程，其後輾轉效力南華、南青及永倫。期間梁民熊於2009年以場均20分奪下甲一得分王，其後一發不可收拾，於2010年成為香港聯賽三分王、2012年帶領飛鷹歷史性奪得常規賽冠軍，離開母會後先為南華贏得甲一聯賽冠軍（2012年）和聯賽及銀牌「雙料冠軍」（2016年），再為永倫贏得銀牌賽錦標（2018年）。

若非受訪時提及退役，Bear未有打算主動宣布此事，他笑言：「我已經快40歲！差不多覺得自己已經玩夠、打夠，是時候要換個崗位，轉換角色。」當記者回應說他身體仍然夠「fit」，Bear又打趣道：「我唯一勁敵是周迎堅！」

寄語年輕球員「珍惜機會」 梁民熊回顧球員生涯點滴，即使時歷二十載，各種感動瞬間仍歷歷在目︰「18歲開始踏入甲一舞台，第一個賽季加入飛鷹，幾年後試過打贏大球會、拿到冠軍，之後轉投南華和永倫拿到雙料冠軍。除甲一外，亦曾代表香港出戰各種大賽，整個生涯自己已經覺得好圓滿。」

總結甲一生涯最後一戰，梁民熊上陣8分02秒，傳出1次助攻惟未有起手紀錄，即使輸波而回，但不時可以見到他「笑住打」，眼見晉裕年輕球員愈打愈好，Bear坦言可以「放心走」，又寄語他們︰「在香港打籃球不缺機會，但要自己珍惜和把握，反則再多再好的機會都會被浪費，所以要自己爭氣。」圖、文：余樂詩、李章杰