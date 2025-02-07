惜負崇德飛鷹建龍飛馬篤定降班

甲一男籃聯賽周三晚尾場，建龍飛馬名次賽對陣崇德飛鷹，前者在今場非勝不可的關鍵戰役中，一度掌握22分領先優勢，惟在最後一節「倒水」打出10比30單節比數，以84比86不敵有奧斯汀轟全場最高29分14籃板「雙雙」的崇德飛鷹，無論下周四（13日）最後一場對晉龍WTS對名次賽勝負如何，已經難逃出降班厄運。

飛鷹奧斯汀轟29分 崇德飛鷹雖已鎖定第7名完成賽季，今仗仍以「夫添」上陣。另邊廂建龍飛馬為求護級，甫開戰已大灑「三分雨」全力搶分，半場更將比數拉開至51比36。換邊後，建龍飛馬打出一段10比0攻勢，一度領先63比41，惟飛鷹眾將未有放棄，回敬一段10比0攻勢打出士氣。第4節飛鷹全面「撻着」，趁飛馬外援侯斯頓多次送出失誤狂追。

直到比賽餘下不到2分鐘，黃浩賢一次剷籃博得「And 1」，助飛鷹首度反先82比81。讀秒階段建龍飛馬落後81比84，李旭川在最後9秒命中底角三分追平比數，隨後有奧斯汀上籃拉桿打入2分，最後一個攻勢侯斯頓投彈中框而出絕殺失敗，終場飛鷹以86比84勝出。建龍飛馬名次賽2連敗，適逢同晚晉龍WTS贏波，令飛馬在最後一場名次賽無論勝負都注定「包尾」作結，正式護級失敗，來季降落甲二。圖、文：余樂詩、李章杰