南華總冠軍叫胡

5人上雙G3激贏永倫 甲一男籃冠軍戰昨晚上演第3回合激戰，2日前失守的南華今仗回勇，發揮「團隊籃球」打法共5人得分「上雙」，其中朱亮更轟入27分，帶領「紅軍」以92比83贏得關鍵一仗，再贏一場將繼2021至22年重奪冠軍寶座。

永倫甫開戰就憑泰那3次殺入禁區連搶7分，加上隊長周迎堅中距離得手，以9比3領先。南華隨即展開連串快攻反擊，朱亮、陳怡富命中三分球，葉耀邦和蘇柏軒顏色地帶搶分，加上曾湛元送出「and 1」及後撤步三分球，助「紅軍」首節搶頭威領先34比22。值得一提的是，上場轟40分的永倫功臣蓋帝斯今仗首節只得2分。

第2節泰那轟入急停三分及剷籃搶得7分，加上蓋帝斯轉身上籃得手，為永倫追至落後6分。南華朱亮手感火燙，連轟兩記三分球助球隊重掌14分領先優勢。南華外援安德拉此節錄得第3犯在身要暫時退下火線，陳怡富、蘇柏軒連搶3個進攻籃板，無奈球隊亦連續4次射失三分球，永倫半場追至46比51。

易籃後，南華的朱亮與葉耀邦聯手打出9比0攻勢，永倫雖有中鋒蓋帝斯命中三分「止血」，但主力余理洋和周迎堅先後吞下「U foul」，造就葉耀邦罰球線上再搶4分，加上曾湛元和安德拉籃底得分，南華一度拉開至70比51。永倫此節陷入苦戰，泰那突然「啞火」長達7分鐘未有得分，周迎堅、韓天次各錄第4犯，大幅落後61比81。

朱亮着火轟27分 永倫在第4節極力反撲，老將周迎堅和連浩駿先後挺身而出連轟3球三分，泰那亦連得5分，打出16比5攻勢，在最後2分鐘追至個位數分差，但最終未能扭轉局勢，南華以92比83取勝，場數領先2比1，在5場3勝制的系列賽中率先「叫胡」。圖、文：余樂詩、李章杰