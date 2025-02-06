U22聯賽啟德主場館開戰李兆軒潘沛軒：氣氛好正！

啟德主場館周二晚上舉行一場「港超聯U22聯賽」，最終傑志U22以4比1輕取北區U22，「藍鳥」前鋒潘沛軒及攻入啟德主場館落成後首球的李兆軒，大讚啟德主場館的設備及氣氛極佳，期待日後有機會於啟德作賽。

開賽僅12分鐘「藍鳥」的17歲小將李兆軒，以半單刀率先打開紀錄，於50,000名入場人士前射入啟德主場館落成後首球的他，賽後形容自己心情興奮又享受：「入完波嗰下都好興奮，成個氣氛好正，啲觀眾無論識唔識你都好，佢哋都會不斷歡呼鼓勵，令到球員好想喺呢個舞台表現自己。甚至之前我踢全運會，當時都只係得3萬個觀眾，今晚就有5萬人嚟睇波，所以個氣氛更加熱鬧。」

採用仿真草地感意外 啟德主場館採用仿真草地，李兆軒又直言初踏場地時感到意外，但整體場地設備及質量都非常好：「我嚟之前都以為係踢真草，但係嚟到先知原來踢仿真草，可能開波前灑咗啲水，所以都有少少跣。無論更衣室定整體設備都非常好，踢落真係幾舒服。」至於潘沛軒就指啟德主場館與卡塔爾球場質素差距不大，相較可容納40,000觀眾的香港大球場，啟德的氣氛更為熱烈：「我覺得呢個球場唔會比卡塔爾球場相差好多，10分裏面我都覺得有7、8分，燈光設備其實都OK，如果畀我呢一刻揀，咁梗係呢度氣氛好啲，因為啱啱有5萬人，你射每一個波觀眾都有嗌，感覺比起大球場個回音再勁啲。」圖、文：鄧文滔、文嘉靖