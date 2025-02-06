傷患加禁賽煎熬施蒙娜掛拍

兩屆大滿貫盟主兼前世界「一姐」施蒙娜，在家鄉羅馬尼亞出戰WTA250的克盧日賽站後，宣布掛拍，在職業生涯滿有故事的她賽後感言︰「我不想哭，網球是美麗的東西。」

「我不想哭，網球是美麗的東西」 施蒙娜周二在女單首圈以直落兩盤1比6、1比6不敵意大利的芭錫迪後，結束踏入2025年的首場比賽，並宣布退役。施蒙娜向在場觀眾發言時，表達了複雜的情緒︰「今天我不知道是悲傷還是喜悅，我想兩者都有。但我是在內心平靜的情況下做出這個決定，我要接受現實，我的身體無法恢復到以前的水平，我知道這意味着甚麼，這就是為甚麼我想來克盧日，今天在你們（粉絲）面前比賽，並在網球場上告別。」

曾3次闖入大滿貫決賽的施蒙娜回顧自己非凡的旅程︰「我不想哭，網球是美麗的東西，我拿過世界第一、大滿貫冠軍，這是我想要的一切，告別網球之後，生活還要繼續，希望能再看到你們。」

這位羅馬尼亞網壇天后的職業生涯充滿故事，在初踏入職業生涯時曾胸部過大影響發揮，決定進行手術「縮胸」，事後施蒙娜網球事業亦得以起飛，先後贏得2018年法網及2019年溫網冠軍，並在2017及2018賽季連續蟬聯WTA年終世界第1。

不過，2022年美網期間，施蒙娜被指服用禁藥，一度要被罰禁賽4年，然而，這位前「一姐」堅稱自己是誤服藥物，曾進行上訴，最終獲縮短禁賽期至9個月，並於2024年3月重返職業賽場，但身心的折磨及傷患的困擾，令這位前「一姐」無法重現昔日光芒，結果都要為職業路畫上句號。