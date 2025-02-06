晉龍WTS挫晉裕成功護級

甲一籃球聯賽昨於修頓場館進行名次賽，頭場由晉龍WTS對陣晉裕，前者憑區浩軒和黃子聰各轟20+的搶鏡表現，終場以83比71擊敗對手，改寫名次賽戰績為1勝1負，逃出降班危機。至於晉裕則收穫1勝2負為今季聯賽收官。

區浩軒黃子聰齊20+ 由於賽前已取得名次賽1勝1負的晉裕已篤定不會降班，而賽前錄得1負的晉龍WTS則視今場為關鍵戰役。甫開賽，兩軍初段火併成11比11，晉裕外援艾勤火力全開射入3記三分彈，晉龍WTS亦不示弱，黃子聰內外開弓單節轟11分，首節領先27比18。第2節，晉龍打出一段「狂風掃落葉」般的19比0攻勢，儘管單節被罰2次「U foul」，仍能以47比39領先。

轉邊後兩軍繼續火併，晉裕小將曾朗謙和鄧力嘉狀態不俗，歐文輝亦有6分進帳。而晉龍WTS射手群安家仲、葉俊鋒和黃子聰先後在外圍開炮，並以63比55進入最後一節。

第4節，晉龍雖有主力區浩軒錄下第4犯，今場發揮搶鏡的黃子聰和區浩軒接連取得分數，並進一步擴大比數至雙位數，最終晉龍WTS以83比71勝出，名次賽取得1勝1負，避開降班風險。

晉龍WTS的區浩軒轟全場最高的24分，外加10籃板、6助攻的「MVP」表現，黃子聰亦貢獻22分6籃板，外援湯馬士交出17分。晉裕方面，艾勤全場射入5記三分取得21分。圖、文：李章杰