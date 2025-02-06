不敵領航猿香港東方分組賽止步

【李浚湣桃園直擊】昨晚香港東方出戰東亞超級聯賽（EASL）A組最後一輪分組賽，作客台北桃園市立綜合體育館惡鬥桃園璞園領航猿。東方首節已大幅落後25分，之後力追不果，最終以61比87見負，分組賽止步。

香港東方今場有張文平不入大軍名單，正選5人為張延隆、楊和、奇勒、麥洛連和白蘭基利；領航猿方面，則有兩名外援伯朗、葛拉漢，連同隊長盧峻翔擔正。值得一提，東超首席執行官李小龍（Henry Kerins）、P.LEAGUE+聯盟副會長陳建州亦有到場觀戰，而全場更接近爆滿，氣氛熾熱。

全場爆滿氣氛熾熱 兩隊賽前戰績同為3勝2敗，今場獲勝一方即可奪得次名，與廣島蜻蜓攜手躋身4強。不過客隊東方頭兩次起手全炒，加上頻頻失誤，甫開賽即被對手打出0比14攻勢。東方之後雖有楊和上籃開齋，但對方葛拉漢在籃底連番取分，首節東方大幅落後7比32。

第二節東方表現稍有改善，中鋒麥洛連連取4分止血，加上曹佑珩的三分球，一度追至14比37。不過領航猿靠「王牌」盧峻翔接連上籃得手，穩住形勢，半場領航猿領先45比29。