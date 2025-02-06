港台電視32╳on.cc東網同步直播甲一冠軍戰Game 3 永倫 南華天王山之戰

永倫在甲一冠軍戰Game 2展現爭勝決心，以97比91力破南華，在5場3勝制系列賽追平場數1比1。兩軍休息一日整頓後再度交鋒，於今日假修頓場館合演Game 3激鬥，相信會是一場考驗體力和心態的大戰，「天王山之戰」球迷萬勿錯過，期待修頓再現「full house」！（港台電視32及on.cc東網周四晚7時30分同步直播）

兩軍今季多達5次交手，永倫略勝一籌贏得其中的3場。永倫在G1未能把握外圍投射機會，最終難當對手攻勢吞敗，上仗「黃金戰士」不再輕敵，全隊合轟15記三分球落下「三分雨」，終場以97比91取勝，系列賽扳平1比1。該仗永倫防守更加硬淨，將南華團隊三分命中率壓至不到2成，「紅軍」全場僅命中3記三分球。永倫進攻端有射手余理洋維持勇態，成功在上半場助泰那分擔得分壓力，而G1表現失準的蓋帝斯在該仗手感火燙，不但肆虐「三秒區」、更轟入5記三分繳全場最高的40分，無疑成為G2的「MVP」。

韓天次︰回顧G2細節求突破

今季大熟大勇的韓天次形容，上場是整個系列賽最關鍵的勝仗：「如果落後0比2的話，之後就會更加難追，士氣也會跌落，但現在追到1比1，球隊士氣回升不少。」兩軍3日內出戰兩場比賽，「天次」坦言今仗在戰術部署上不會有太大分別：「短時間內休息好最緊要，此外會回顧Game 2的細節，找出一些可以做得更好的地方。」「天次」認為自己在總決賽前兩戰的發揮未符理想：「Game 1球權相對較少，當球隊在下半場落後太多時，我與全華班配合就打得相對較好。至於Game 2射球還可以，不過防守不時會出錯，這方面可以再做好些。接下來的幾場大賽，主要加強個人防守強度、射球繼續集中，機會來到就要好好把握。」