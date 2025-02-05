港網隊成功護級 黃俊鏗：9月爭升班

香港男子網球隊日前於溫得和克成功以3比1擊敗納米比亞，力保台維斯盃世界2組席位。大軍昨日返港，雙打代表黃俊鏗表示：「下個目標是9月世界2組正賽爭取升班。」

隊長余曉東：注入強心針

香港由黄澤林、程銘燦、吳奇龍、黃俊鏗及王子夫出戰，結果世界排名166的黄澤林贏得兩場單打，並與黃俊鏗於雙打取勝，以3比1擊敗納米比亞，成功護級。隊長余曉東表示：「今次護級可以增強球員信心，因為作客面對不少挑戰，花了不少時間適應高原環境和時差，這場勝利為之後比賽注入強心針。」黃俊鏗則表示：「護級對港隊意義重大，我花了2至3個月時間備戰，很開心作客打出應有水準。我們的目標是重返世界1組，有信心9月取得勝利。」