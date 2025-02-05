「蛇女」李思穎亞錦賽衝金

已成為「後李慧詩時代」領軍人物的李思穎，年初一凌晨從澳洲返港度歲休息：「很開心，可以豆利是，又可以與家人過新年。」自言愛吃美食的Ceci，新年最開心食到叉燒及乳豬，但為了應付大賽也要「忍口」，Ceci笑言：「我吃了半片年糕獎勵自己。」

生肖屬蛇的李思穎，踏入蛇年即要接連應付兩個亞錦賽，先於7日出戰泰國公路亞錦賽，接着21日再到馬來西亞爭逐場地單車亞錦賽。經過過去在澳洲的訓練及比賽，Ceci坦言：「在澳洲主要寓賽於操，效果頗理想，在比賽節奏及戰術運用都達到目標，希望在亞洲賽可以發揮出來。」即使兼顧多個項目，但Ceci直言自己體能比以前進步：「過去在亞錦賽只贏過銀牌，今次很想衝擊金牌，特別是淘汰賽及捕捉賽。此外在澳洲訓練上，記分賽有很好的效果，希望在全能賽及麥迪遜項目有好成績。」