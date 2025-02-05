出線關鍵戰！香港東方今撼領航猿

【李浚湣桃園直擊】3線作戰的香港東方，今晚迎來東亞超級聯賽（EASL）A組分組賽煞科戰，作客台北桃園市立綜合體育館，惡鬥勁旅桃園璞園領航猿。兩隊戰績同為3勝2敗，今場勝方才能以次名躋身4強，出線生死戰一觸即發！（HOY TV 76台周三晚上7時直播）

「游生」驚喜現身撐球隊 香港東方今次共13人隨隊到桃園，包括奇勒、陳兆榮、楊和、麥洛連、曹佑珩、白蘭基利、徐遠成、林爵華、卜聿揚、梁嘉顯、張文平、蘇利文和張延隆。昨日賽前最後一操，東方體育會副主席游永強驚喜現身，收操後向職球員派利是及進行大合照。

首次隨隊作客東超的「游生」，受訪時表示趁農曆新年空檔，特意前來支持球隊，盼球員全力以赴：「我覺得無論贏輸，只要大家搏盡就可以，始終東方代表着香港。」東方作為上季甲一總冠軍，今季未能衞冕，「游生」承認多線作賽非易事，惟相信有助球員成長：「back-to-back（背靠背）作賽，對球員體能及心態挑戰很大，但這樣才能提升球員水平。無論今年成績如何，獲得經驗也是值得。」上季曾效力P.LEAGUE+新北國王的東方外援白蘭基利，大讚主隊實力強勁，並點名嚴防盧峻翔：「我認為盧峻翔是亞洲其中一名頂級後衞，其他外援亦威脅很大。領航猿打法像歐洲球隊，走位、跑動很多，球員非常硬淨，速度亦快。」今場門票已經售罄，白蘭基利指領航猿球迷出名熱情，相信氣氛十足。

主隊桃園璞園領航猿周日才於P.LEAGUE+例行賽對台鋼獵鷹，今日迎來「4日2戰」，惟盧峻翔不擔心體能吃虧：「新年假休息很久，因此這刻不算太累，反而經過上場比賽，有助球隊重拾比賽節奏及狀態。今場關乎晉級，我們一定不會輕敵。」