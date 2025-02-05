女足月中征土耳其初選出爐

香港女子足球代表隊將於本月中前往土耳其安塔利亞，出戰「Pink Ladies Youth」國際賽，足總昨日公布20人初選名單，當中包括高栢齡、冼仲意、韋婉婷、曾柏同和李巧怡5名外流港將，而張煒琪、鍾貝琪及吳卓蔚等主力則未有入圍。

先後鬥印度約旦 賽事於2月19至25日上演，港隊分別對陣印度及約旦。足總昨日公布初選名單，其中一眾外流港將包括冼仲意、韋婉婷及李巧怡悉數入圍，值得一提，效力打比郡的高栢齡及效力加拿大NSGSC Renegades的曾柏同亦重返港隊名單之內。

港隊暫定2月19日出發前往土耳其，備戰22日及25日的兩場賽事。目前世界排名80位的港隊女足，先鬥世界排名69位的印度，之後火併排名74的約旦，力爭佳績。文嘉靖報道

港隊20人初選名單 門將：梁蔚雅（傑志）、李懿茵（仁足社）

後衞：朱素君、蘇鎧霖（傑志）、邱梓晴 （民和公民）、馬澤純（仁足社）、黃曦桐、冼仲意（馬尼拉挖掘者）

中場：高栢齡（打比郡）、陳穎霖、馮雪雯、王曉婷（仁足社）、曾柏同（NSGSC Renegades）、韋婉婷（高雄先鋒）、陳穎晴、莊靜琳、關詠瑜、石川伽琳（民和公民）

前鋒：朱寶恩（傑志）、李巧怡（陝西志丹女足）