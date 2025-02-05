連挫Big4蔡啟新：實至名歸

李察士

康仁福建時隔10年重返甲一第3名，領隊蔡啟新喜言：「10年前甲一還未有東方及滿貫，自從他們升上甲一之後，我們都未拿過季軍，上季終於打破宿命力壓南華重返前4。今季我們先後擊敗滿貫和香港東方，贏得季軍，對教練團和球員來說都是實至名歸。」

康仁福建常規賽曾挫永倫並以4勝5負完成，進入季後賽大爆發，先力挫上季亞軍滿貫打入4強，其後不敵南華轉戰季軍賽，如今兩連勝奪得季軍。蔡啟新表示：「對手只得6人，但他們將士用命，拚至最後一刻，這就是籃球可愛之處。今場賽果有改善空間，但最終結果是滿意的。今季是神奇的一季，球隊表現有很大起伏，我很感謝球員深愛球隊，作出無私奉獻，才有此成就。」

讚李察士「最可愛外援」 蔡啟新特別點名稱讚外援李察士態度良好，是「最可愛」的外援：「他的可愛之處在於每一次失誤，他都會負上責任，並且想盡辦法去補救，例如今天他每射失一球，就再轟一記單手入樽給你們看，又試過因自覺未夠盡力而生氣，賽後加操至凌晨，甲一就是需要這種外援帶動氣氛，一起追求進步！」