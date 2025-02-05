康仁福建重奪季軍

把握人數優勢再下一城 昨晚甲一男籃於修頓場館上演季軍戰次回合，僅6人應戰的香港東方面對「夫添」出擊的康仁福建，首節領先下最終以73比86告負，康仁福建總場數贏2比0，自2015年後再度奪得季軍。

香港東方大部分主力因赴台出戰東超EASL關鍵戰，僅留6人在港應付季軍戰次回合，首節憑梁兆華和吳委峻合力交出11分，打出15比8開局。福建有林俊達轟兩記三分球，加上許烜行和李察士各取5分，陳永熹上籃得手，一度追至落後4分，惟甲一新秀吳委峻首節攻入8分，東方首節領先27比20。

次節福建反撲，林俊達、許烜行及李察士輪流發炮連入8分，東方由鍾祖豪助攻胡卓斌籃底得分「止血」，福建此節打出24比11，其中7分來自楊瑞鴻，另外余嘉寶拉桿上籃亦贏得不少掌聲，半場領先44比38。

福建第3節再接再厲，打出11比2攻勢，黃子謙命中三分球，余嘉寶連得4分，李察士單手入樽，拋離對手15分。東方拒絕投降，鍾祖豪變速上籃，老大哥梁兆華連取7分。之後林俊達持球向上撞擊鍾祖豪面部，被判「u-foul」，後者兩罰全中，東方追至55比64進入最後一節。

僅6人輪換的香港東方決勝節進入「困難模式」，鍾祖豪打到抽筋退下火線，迪維拉亦4犯纏身。此時吳委峻45度角轟入三分球為球隊振士氣，其後梁兆華閃過3人上籃得分，迪維拉命中一記中距離，東方狂追至落後5分，惟康仁福建頂得住壓力，暫停後再度發力，李察士如入無人之境，單節轟15分，球隊終以86比73取勝。

冠軍戰G2永倫贏波 同日「紅黃大戰」令迫爆修頓場館的球迷興奮若狂！昨晚尾場上演甲一總決賽第二回合，永倫與宿敵南華快上快落，永倫雖然在完第3節落後74比79，但最終以97比91擊敗「紅軍」，在5場3勝制的總決賽追平場數1比1，雙方將在周四的第三回合再戰。圖/文：余樂詩、李章杰